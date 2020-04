Una residencia de Leganés, con 67 mayores muertos, pide mayor intervención y medicalización

El director de Operaciones de Vitalia, Antonio Morales, ha señalado que la intervención de la Comunidad de Madrid solo ha consistido en la llegada de un funcionario , algo que ven claramente insuficiente. "Se trata de un gerente de un centro de salud de la Comunidad, ahora cerrado. Viene dos o tres horas cada día y hay días como hoy que ni viene, y en una residencia tan grande como esta es no es suficiente. Nos ha dicho que lo estábamos haciendo bien", ha relatado.

Morales quiere que el Gobierno central y autonómico controle "de verdad" todas las residencias porque ellos están haciendo test de diagnóstico, "que no nos han facilitado ninguna Administración, sino que hemos pagado a laboratorios Quiron", con los que están comprobando que varios empleados sin síntomas son positivos en coronavirus, lo que puede suponer un riesgo.

"Teniendo en cuenta que en toda España hay 200.000 trabajadores en geriátricos y unos 300.000 internos, si no se controla bien podíamos seguir teniendo focos aquí. A las residencias hay que controlarlas porque aquí hay mucha población débil y vulnerable, no sacrificarlas por televisión diciendo que encuentran cadáveres. Son ellas las que han llamado a la UME para que retiraran los cuerpos porque las funerarias no venían", ha explicado este director. A su juicio, la mayoría de los geriátricos españoles necesitan canales de oxígeno, enfermería, equipos de protección individual reforzados y material homologado.