La residencia Jardines de Llíria abre una investigación interna tras el escándalo de las imágenes de sus residentes

Los ancianos presentan también moratones y heridas, que la residencia siempre ha explicado por caídas debido a su estado de salud o mental, más comunes. Pero ahora la residencia ha decidido que al margen de la investigación que la fiscalía ha abierto de oficio, ellos harán una interna aunque han agradecido a los trabajadores el apoyo recibido y se han puesto al servicio de las familias. Estas se han reunido para organizarse y denunciar los hechos. El gran miedo es que a sus familiares les haya pasado lo mismo y no lo hayan sabido nunca ya que algunos están incapacitados y no pueden comunicarse y el coronavirus no ha ayudado al contacto.