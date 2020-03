Grito desde las residencias: "Necesitamos que hagan test a los trabajadores, nos quedamos sin manos”

Cinta ha asegurado que nos debe preocupar la situación que se está viviendo en todas las residencias de España pero “no por el hecho de que nosotros no estamos un realizando un gran trabajo, porque lo estamos haciendo. Pensad que tenemos 375.000 plazas de residencia en España y el foco no llega al 1%, pero cuando llega es tremendo , ya los estamos viendo”

“Nosotros estamos peor que los profesionales sanitarios, no tenemos medidas de prevención. Necesitamos urgentemente que se les haga la prueba a nuestros profesionales porque si no tendremos manos…si no tenemos estas medidas de protección, la gente no podrá venir a trabajar. El 52% de los profesionales se ha dado de baja por teléfono”