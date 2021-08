La respuesta viral de un niño de cuatro años al decirle que sus chanclas son de niña por ser rosas

"Mi hijo de cuatro años me dice hoy 'Papá, una niña me ha dicho que mis sandalias rosas son de niña, que no me las puedo poner'. Le digo ¿y qué le has respondido? A lo que me contesta: 'Que son de todos, de niños y de niñas. Si me estuvieran pequeñas no me las podría poner, pero ¡me están bien!'. No quepo en mí de orgullo", señaló Raúl, residente en Sevilla.