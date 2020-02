La jueza abronca a la joven okupa de la casa de sus abuelos y esta retira su denuncia por coacción

La joven que okupó la vivienda de su abuelo el pasado verano ha retirado hoy en el juicio la denuncia por un delito de coacciones que presentó en julio contra su madre, su abuelo y el director de la empresa Desokupa tras abroncarla la juez de Instrucción número 21 de Madrid, quien ha tachado de "despropósito" que lleve este asunto personal a los juzgados al considerar que no tiene trascendencia penal.

La joven ha relatado que su abuelo le ha cortado hasta en tres ocasiones el suministro de luz y que a día de hoy no pueden cambiar el contrato con la compañía. Además, ha explicado que el pasado 7 de junio, su madre se presentó en la vivienda con varias cámaras y con miembros de Desokupa, lo que le impedía salir de la casa.

"¿Qué hechos concretos hay para que usted denuncie coacciones?", le ha preguntado con tono serio el fiscal, a lo que la joven ha replicado que su madre ha salido en los medios "contando su vida". "No es plato de buen gusto", ha apostillado la denunciante

¡Esto es un despropósito y ustedes lo saben!

Tras escuchar el alegato, la juez ha interrumpido las preguntas del abogado de las denunciantes y les ha abroncado. " Es normal que quieran hablar con su hija. Esto es un despropósito. ¡Ustedes lo saben!. E s un asunto que lo tienen que resolver con otro profesional no con acciones penales", les ha recriminado.

La jueza no ve no obstante nada que vaya en contra de su abuela

La pasada semana, esta misma juez absolvió a Paula y a su pareja de un delito leve de usurpación al alegar que no consta la voluntad en contra de su abuela , enferma de Alzheimer, y que "la difícil situación familiar" que se vive en el seno de la familia impide "fundar un procedimiento condenatorio".

En la resolución, la juez cree que la difícil situación que se vive, " con un proceso de divorcio entre los padres que afecta al consentimiento" , impide dictar una sentencia condenatoria "ya que no todo lo practicado no consigue quebrar el principio de presunción de inocencia que ampara el artículo 24 de la Constitución".

Además, señala que a lo largo del procedimiento no se ha acreditado la legitimación del abuelo de la denunciante de ejercer acciones penales en nombre de su esposa, quien sufre un Alzheimer avanzado. La magistrada da "especial relevancia" a este extremo, ya que antes de la okupación la joven vivía en esta casa junto a su padre con el consentimiento de sus abuelos maternos.

La joven okupó la vivienda porque no tenía dónde ir

En el juicio, que se celebró el pasado 3 de diciembre, la joven justificó que entró en la vivienda porque "no tenía a dónde ir" con su "chica" y explicó que usó una copia de una llave que tenía su padre, negando haber cambiado la cerradura, tal y como vieron varios vecinos del inmueble.

La madre no tiene relación con su hija desde que intentó agredirla con un cuchillo

El abuelo explicaba en el Programa de Ana Rosa que todo es un despropósito y ha explicado que siempre ha intentado que su nieta viviera lo mejor posible. “Siempre he procurado que mi nieta se portara bien y le he dado todos los caprichos que ha necesitado, pero cuando empezó con la droga y las malas compañías cerré el grifo”, ha afirmado el hombre, que no entiende cómo la justicia ha absuelto a su hiija tras okupar su casa.