Retrasar 30 minutos la entrada al colegio podría mejorar los resultados académicos de los escolares

Asimismo, según un estudio realizado en la Comunidad Valencia a más de 600 alumnos , uno de cada cinco estudiantes acudía a clase con signos de somnolencia, el 40 por ciento aseguraba tener dificultades para despertarse por las mañanas y el 29 por ciento para mantenerse despierto durante las clases. Además, un alto porcentaje de los adolescentes encuestados afirmaba no dormir las ocho horas recomendables.

¿Cómo ajustar los horarios internos y externos?

"La cronobiología y la cronopsicología son disciplinas que sitúan el tiempo como una constante biológica, no sólo importan el cómo se hacen las cosas, sino cuándo. Hemos aprendido que, a primera hora de la mañana nuestra capacidad de aprendizaje es mínima y va en aumento progresivamente hasta las once de la mañana que comienza decaer y vuelve a subir tras la comida. De este modo podemos saber que no es lo más sensato poner matemáticas a primera hora o enviar a los niños a hacer actividad física tras la comida que es cuando tienen más capacidad de aprendizaje", ha explicadodoctor Pin.