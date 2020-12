Illa revela que sus padres han pasado el coronavirus y que pasará las Navidades en familia

Ante las dudas que todavía genera la vacuna contra la covid en muchos ciudadanos, el ministro de Sanidad se ha mostrado dispuesto a vacunarse cuanto antes si eso genera mayor confianza. En una entrevista concedida a 'NIUS', el diario digital de Mediaset, Salvador Illa ha matizado que, en principio, su idea es vacunarse cuando le toque. "Lo que tengo claro es que me voy a vacunar cuando me digan que me tengo que vacunar", asegura el ministro de Sanidad.