La revista Forbes crea una lista de las influencers más destacadas de España

Las llamadas influencers ya no son una mera anécdot a de moda, tendencias o del corazón. El volumen de sus negocios de estas caras conocidas de las redes sociales es tan millonario que la revista Forbes les han creado una lista propia, incluso hay una dedicada sólo a España.

No encabeza la lista, pero sí su portada, María Pombo es para la revista, la influencer que mejor representa esta revolución digital. Su perfil de Instagram es un escaparate de su vida que ella ha sabido rentabilizar. Con más de un millón y medio de seguidores, no hay marca que no la pretenda. A sus 25 años, ha creado dos firmas de moda y hasta un festival de música.