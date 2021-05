El 'Rey del Cachopo', nervioso y con todo en contra, a punto de ser expulsado de la sala

Buscó en Google descuartizador Usera y reconoce en audios que le gusta castigar

Se localizó por ejemplo una búsqueda en Google al quedar registrado 'descuartizar Usera'. Ello indicaba, según el agente, que tras huir se había interesado por saber cómo estaba la investigación policial. También en el terminal quedaron registradas varias notas de voz a mujeres con las que hablaba en Zaragoza. "Me gusta la sumisión y dominación. Me gusta castigar a la mujer para que sepa quien manda ", dijo en una de esas notas. En un momento del interrogatorio la presidenta de la sala ha llamado la atención a César al poder escuchar que acusaba al instructor de mentir tras ser preguntado por el nombre de las antenas de telefonía que hay en Vallecas en relación a los posicionamientos de su móvil.

Gema defiende a su hermano César

La testigo no conocía en persona a la víctima, pero sí que empezó una relación con su hermano en mayo de 2018 y que acabó un mes después. Gemma hablaba con César todos los días hasta que a finales de julio no logró contactar con él. Al paso de los días, se preocupó y contactó con Claudia, una de las hermanas de Heidi que vive en Miami. "Al principio no le dimos importancia porque pensamos que se habían ido de vacaciones. Empecé a preocuparme cuando él no se ponía contacto con su hija. Hablé con mi padre para poner la denuncia", ha relatado. La denuncia se interpuso el 30 de julio de 2018. Los forenses datan la muerte de la joven en la madrugada del 5 de agosto.