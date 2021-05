El Rey del Cachopo: "Ni maté, ni participé, ni colaboré, al que hizo esa barbaridad lo deberán poner en una pica "

Y sí hay algunos puntos a los que se puede agarrara el Rey del Cachopo. Tiene a su favor que no hay pruebas contundentes que puedan acreditar que mató a su ex pareja en el piso de Vallecas donde ambos convivieron. Tampoco se han hallado los cuchillos que se usaron para descuartizar el cadáver, y el primer informe de la autopsia del toros determinó que el cadáver correspondía a una persona caucásica y que no había tenido hijos. Heidi era de color y sí había tenido, uno por cesárea.

César Roman Viruete, conocido como el Rey del Cachopo, ha negado este martes que matara a su novia Heidi Paz. "Lo he dicho un millón de veces. No pude ni matarla ni besarla", ha enfatizado el acusado, que desde ayer se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial. En una prolija declaración en respuesta a las preguntas de la Fiscalía, el acusado dijo que la última vez que tuvo contacto con la víctima fue a las 6 de la mañana del 5 de agosto de 2018, cuando Heidi Paz le llamó desde la madrileña plaza de Legazpi. Pero ella, según su declaración, le llamó "y nada más". "Yo no la volví a ver, lo he dicho un millón de veces. No pude ni matarla ni besarla", ha insistido. "Ni maté, ni participé, ni colaboré, ni se absolutamente nada de semejante atrocidad. Me parece una absoluta barbaridad y quien haga eso, lo que tienen que hacer es picarle de la pica de un pino", aseguraba César Román. Pese a mostrarse tranquilo, César ha deslizado que su relación era menos estrecha de lo que las evidencias parecen demostrar. "Heidi me dijo que estaba embarazada, pero yo ya le había dicho que no quería hijos por la diferencia de edad", ha señalado en el juicio.