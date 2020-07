Los Reyes visitan el Museo y Circuito Fernando Alonso en Asturias

Los Reyes de España han realizado una visita al Museo y Circuito Fernando Alonso, en La Morgal (Llanera/ Asturias), en la que han estado acompañados por el piloto asturiano que le da nombre, que es también Premio Príncipe de Asturias.



Los Reyes han asistido a una clase de Educación Vial dirigida a unos niños, en la que el bicampeón mundial de Fórmula 1 ha contestado a algunas de las preguntas de los menores.



"No me cuesta respetar las normas", ha respondido el piloto, quien ha aconsejado a los niños que pueden ayudar a sus padres para que no se despisten al volante o no usen el móvil cuando conducen, por ejemplo. "Hacer un poco de detectives", les ha animado.



A continuación, los Reyes de España han visitado dos circuitos de karts, uno de ellos para niños más pequeños, para entrar después en el museo, donde el bicampeón mundial de Fórmula 1 les ha ido dando indicaciones de los objetos y vehículos que se exhiben.



En la visita, han acompañado también a los Reyes el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; el presidente del Principado, Adrián Barbón; la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa; la consejera de Cultura, Berta Piñán; la directora general de Deporte, Beatriz Álvarez Mesa; y la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, entre otras autoridades.



Don Felipe VI y doña Letizia, al término de la visita, han descubierto una placa y han realizado diversas fotos de familia, con autoridades y con personal y responsables del museo, incluida una solos con Fernando Alonso.