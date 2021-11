Desde burros rebuznando hasta excrementos de vaca en la carretera, son motivo de llamada de muchos turistas al consistorio. Situación que sigue sorprendiendo en al Ayuntamiento de Ribadesella, por ser circunstancias cotidianas en cualquier pueblo. El alcalde señala que, cuando son planteadas como inconvenientes por quienes no están acostumbrados a ellas -aunque recalca que "son muy poca gente"-, "nos descuadran por completo". El concejal de Medio Rural, Luis Fuentes, comenta a 'El Comercio' que "hay que poner un poco de cordura, no se puede pretender que los pueblos sean una ciudad".

Una filosofía de la que bebe el cartel, que plantea que quien se sienta molesto por el día a día rural quizá se haya equivocado de destino. "Si no puedes soportarlo tal vez no estés en el lugar correcto. Si por el contrario eres de los privilegiados que puede soportarlo, disfrutarás de este entorno maravilloso y de los excelentes productos elaborados por nuestros fantásticos agricultores, ganaderos o artesanos que están encantados de ofrecer la mejor selección de productos de nuestra tierra". "¡Disfruta Ribadesella!", culmina el poster.