Polémica manera de comunicar un diagnóstico: Anuncia a su paciente a través de un robot que va a morir

El robot les informó que obtuvo los resultados de Imagen por Resonancia Magnética (IRM) que no podían hacer nada por sus pulmones ni por él. Su caso, en definitiva, no tenía solución. Esto conmocionó a una familia que, además de pasar por este terrible 'mal trago' considera que las formas no eran las "más adecuadas". El propio hospital se limitó a contestar que esta era su política y que lamentaba "no cumplir con las expectativas de la familia".