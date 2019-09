Se rompe el peroné por una alcantarilla al cruzar por un paso de peatones en Reus

Los gritos alertaron al vecindario e hicieron reaccionar al chico que avisó a la ambulancia. María de los Ángeles denunció el suceso a la Guardia Urbana . Asegura que la misma policía le recomendó que esto tenía que pasar por un proceso legal porque la alcantarilla no tendría que estar en medio de un paso de peatones.

El Carrilet, otro punto negro

Este no es un caso único. Salvador Cabré, presidente de la asociación de vecinos de El Carrilet, asegura que también en su barrio hay muchas calles que deberían arreglarse. Como es el caso de la calle Eduard Toda, donde las aceras son "demasiado" estrechas. En esta última se encuentran cuatro vecinos del barrio "de toda la vida". Encarna y Agustín llevan 40 años viviendo aquí: "parece que nosotros no pagamos impuestos. Solo arreglan las zonas que no se ven".