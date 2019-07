Declarar la guerra a la lavadora para salvar el planeta

Insólita para muchos ha resultado la sugerencia que la diseñadora Stella McCartney ha afirmado que no hay que lavar continuamente la ropa. Y no lo dice sólo por ecología: sostiene que aprendió en una sastrería de lujo británica que para quitar las manchas no hay que lavar todo el traje. Airear, cepillar y listo, Stella McCartney se ha propuesto salvar el planeta declarando la guerra a la lavadora.