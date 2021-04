Una rosa blanca por cada uno de los hijos, maridos o mujeres fallecidas por ayudar en la operación Balmis

Las han estado presentes durante toda la emotiva ceremonia. En el acto, celebrado en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, el teniente coronel Fernando Enseñat ha interpretado la canción 'Hallelujah' de Leonard Cohen y ha continuación los familiares de los fallecidos han depositado una rosa blanca en recuerdo de sus seres queridos. Les ha acompañado toda la cúpula militar, y un piquete de honores ha homenajeado a los caídos al ritmo de 'La muerte no es el final'.

Primer aniversario de la operación Balmis

"Esta pandemia, sin buscarlo ni desearlo, ha mostrado a la sociedad que tiene unas Fuerzas Armadas para lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta", ha subrayado el general, asegurando los militares no han dejado de atender ni una sola de las peticiones recibidas por parte de las autoridades y, si no han hecho más, ha sido porque no se les ha solicitado.