La parábola del enchufe o cómo la pandemia nos enseña a pensar diferente para mantenernos sanos

Aprovechando la reciente publicación de de su obra 'Viaje a tu cerebro', Casafont nos recuerda que esta pandemia es "una situación suficientemente dura como para que nos haya provocado una reflexión como mínimo hacernos reconsiderar cuál es nuestra escala de valores". Porque, añade esta experta, tenemos una sociedad muy centrada en el consumo: vivimos demasiado deprisa, hay mucho estrés, y lo que nos ha enseñado esta situación de confinamiento es que todo eso no tiene importancia. Tener mucha ropa para no poder lucirla no tiene importancia, tener un gran coche si no lo puedo usar no tiene importancia. En cambio la importancia está en el cariño, en los afectos, en aquello que hemos visto que se nos alejaba sin querer perderlo, los abrazos, las personas queridas que han muerto. Todo eso es lo realmente importante y espero que nuestra sociedad haya aprendido esa tremenda y dura lección que nos ha dado la pandemia", concluye.