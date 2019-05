Caso Casarrubios: Este es el rostro de Juan José Valle, el sospechoso de la desaparición de Roberto García

Es Juan José Valle. Tiene 57 años y es vecino de Roberto García, aún desaparecido. Desde el 18 de febrero la familia lo busca sin descanso porque nunca pensaron que se hubiera ido por propia voluntad. Las investigaciones parecen confirmar las sospechas de que algo he había sucedido. Juan José y Roberto vivían al lado, pero Valle ha sido. Y ayer,se convirtió en el principal sospechoso del crimen. La Guardia Civil intentará tomarle declaración esta tarde con su abogado. Hasta ahora estaba incomunicado y se había negado a hablar con los agentes.

Durante el registro de horas de ayer, José Valle no confesó nada. La familia de Roberto, presa de la ira y de la angustia (siempre han pensado que el destino de su familiar iba a ser trágico) intentaba abalanzarse en el vehículo que llevaba al detenido tras finalizar el registro de su casa. Tristes porque ayer era el cumpleaños de este vecino exconcejal de urbanismo de Casarrubios. Están impactados porque sabían que el responsable era alguien cercano, pero saber que es el vecino de enfrente les ha dejado abatidos.

No lo conocen, no era amigo de Roberto. Juan José es de Sevilla, había vivido en Madrid y llegó a Casarrubios no hace mucho, vivía alquilado y pagaba 250 euros por el alquiler. A primera hora lo llevaban a su vivienda, en el último piso del edificio de enfrente al del desparecido. Tenía que estar presente en el registro que duró horas. El perro Marley de la Guardia Civil encontró su rastro, restos biológicos de Roberto que parecen sangre. Trabajaron durante horas con su inseparable Athor.