Se confirman varios embarazos por la rotura de unos DIUs defectuosos

"Ante la baja tasa de incidencia conocida, no se recomienda la extracción prematura del DIU y se confirma que la afectación de la materia prima es aleatoria y ocurre en un bajo porcentaje de casos", señala la compañía que ha emitido una nota informativa donde admite que "se han reportado casos de embarazos posiblemente relacionados con roturas", pero "no se han reportado casos de perforación uterina". Sin embargo, "no hay casos de perforación uterina".