Condenan a Ryanair a devolver los 20 euros que cobró a una pasajera por el equipaje de mano

Considera la sentencia que una cosa es el equipaje que se factura porque genera unos costes a la compañía y el que no se factura porque la persona lo puede llevar en el avión y además son elementos personales imprescindibles para el viaje. Lo que no va a recibir la mujer son los 10 euros por daños morales porque el sufrimiento y el nerviosismo no alcanzó el suficiente nivel para ser considerado daño moral.