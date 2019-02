Ryanair, el low cost llevado al extremo que no para de aumentar su número de clientes

Huelgas, retrasos, cancelaciones de última hora, problemas técnicos y una extensa retahíla de polémicas de impacto mediático rodean a la aerolínea irlandesa Raynair. La última ha sido la que ha afectado a 200 pasajeros retenidos durante seis horas en un avión que debía partir desde Praga hacia Madrid. No obstante, y pese a todas las críticas, con su política de llevar el ‘low cost’ al extremo y sus precios asequibles para el bolsillo, la compañía continúa elevando el número de pasajeros que acuden a sus servicios.

Rayanair vuelve a estar en el foco de la atención mediática, y, otra vez, por razones que no benefician a la imagen de la compañía precisamente. Esta vez ha sido por un vuelo, –el FR2767–, que debía salir desde Praga con destino a Madrid y se convirtió en una auténtica odisea para los 200 pasajeros a bordo, que, completamente desesperados, estuvieron a punto de amotinarse. Sin comida ni bebida y pidiendo ayuda a través de las redes sociales, fueron un total de seis horas las que pasaron metidos en el avión, que no despegaba porque, en unas condiciones meteorológicas adversas, no lograban descongelar las alas. Sin poder salir, tras la agónica espera, durante la cual algunos pasajeros llegaron a sufrir crisis de ansiedad, el vuelo fue cancelado, lo que obligó a muchos a pasar la noche en un hotel que ellos mismos debieron costearse. Más allá, cuando fueron a partir por fin hacia Madrid, sufrieron también tres horas de retraso en el vuelo.