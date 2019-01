El tren de Extremadura sufrió un sabotaje (y no es el primero) y solo un milagro evitó la catástrofe

Los operarios inspeccionan la vía y encuentran la prueba del delito junto a un paso a nivel. Se trata de un trozo de raíl de 72 centímetros de largo que estaba colocado sobre uno de los carriles. Al toparse con él a 155 kilómetros por hora, el convoy saltó y rompió uno de los ejes. De forma milagrosa y sin volcar, el tren recorrió algo más de 500 metros hasta detenerse por completo. Lo preocupante es que la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco haya confesado ahora que no es el primer sabotaje y que la línea Badajoz-Madrid podría haber sufrido ya seis sabotajes. Se han dado ya casos de vigas y neumáticas en las vías. La pregunta ahora es ¿Es segura la línea?

En el tren viajaban 36 pasajeros que no sufrieron heridas y fueron evacuados. Todo un milagro. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y un equipo de criminalística recorre las vías en busca de pruebas que den con el autor de este macabro sabotaje. Desde la Junta de Extremadura son tajantes. Exigen medidas excepcionales de vigilancia que garanticen la seguridad de los pasajeros. El presidente del Comité de Empresa de Adif en Toledo , Enrique Clavero, no ha dejado lugar a dudas: "Existen pruebas de sabotaje en torno al descarrilamiento del tren que cubría la línea Madrid-Zafra , ocurrido este lunes en las inmediaciones de la estación de Torrijos (Toledo).

Clavero reconoce que " no fue nada afortunadamente pero si el tren lo desplaza y llega a volcar. ..", recordando que el descarrilamiento se produjo "en un paso a nivel, donde hay coches esperando que pase el tren, con viviendas a los lados" y convencido de que se podría estar "hablando de otra cosa ahora mismo".

"El desdoble es importantísimo", ha incidido el presidente del Comité de Empresa, que ha manifestado que desde que se produjo el descarrilamiento no se ha reanudado la circulación de la línea hasta las 6.30 horas de este martes, por lo que el tren que hace el trayecto Talavera-Madrid "no ha podido salir porque no pudo llegar anoche", al tratarse de una vía única. El descarrilamiento del tren, en el que viajaban 33 pasajeros más el conductor y el interventor se produjo sobre las 19.41 horas de este lunes a la altura del kilómetro 84 de la vía férrea, afectando a viajeros de los Media Distancia 17907, 17018, 17706 y 17025.