Matías, el sacerdote atrapado en la explosión de Madrid: "Reza por mi, no sé si me van a poder rescatar"

"Acaba de estallar nuestra casa por la tubería del gas. Estoy atrapado en el quinto piso y hay un incendio, no puedo bajar. Para que vengáis a por mí, es que no sé si me van a poder venir a rescatar, ha estallado nuestra casa", se le oye en el angustiante vídeo, al que acompañan unas imágenes rodeado totalmente de escombros.