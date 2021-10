Las personas que pertenecen al signo sagitario suelen ser intelectuales, curiosas, positivas y honestas. La empatía y la comprensión forman parte de su personalidad, y por eso no es raro que su sed de conocimiento y de aprendizaje les lleve a querer disfrutar todas las ventajas que les ofrece viajar, aventurarse, conocer a nuevas personas, curiosear alrededor suyo en todos los ámbitos posibles… También se caracterizan por ser modestos y agradables, y por ser muy amantes de su propia libertad.

Con todo, rodearte de personas de este signo puede convertir tu vida en toda una aventura. Su versatilidad, su mente abierta a nuevas experiencias y su carácter directo y franco hacen que, en general, sean compañeros fáciles de llevar y que, a su lado, puedas vivir experiencias inolvidables. Incluso cuando las cosas no vayan bien, podrás contar con ellos para salir del embrollo con soluciones creativas, y sin que cunda el pánico. Tampoco son dados a malentendidos: tratarán de comunicarse sin rodeos y de forma asertiva, haciendo uso de sus dotes sociales y de su empatía.

Eso sí, pueden resultar despistados en algunas ocasiones, así como impacientarse cuando el resto del grupo no muestre su mismo nivel de sacrificio por el bien común, sacando a relucir cierto mal carácter. En cualquier caso, compensarán con creces esos deslices con su pasión por aprender nuevas cosas y llevarlas a la práctica.

Precisamente esa característica de curioso y aventurero permite al Sagitario desenvolverse bien en un abanico amplio de profesiones y actividades. Destaca su capacidad para investigar y aprender, lo que puede derivar en vocaciones como la docencia y la formación. Tampoco es raro es un sagitario opté por profesiones que tengan que ver con la oratoria, como el derecho, las relaciones públicas, la publicidad, etc.

Por último, en lo personal, pueden pecar de resultar demasiado pasionales en un principio para 'desinflarse' con el paso del tiempo a medida que descubran que su pareja no es todo aquello que esperaban. Esta idealización hará que se alejen de aquellas personas que no muestren sus mismos intereses o que, en general, no compartan su pasión por la vida y su curiosidad infinita.