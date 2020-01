Salamanca se harta de la jungla en el transporte público: ni sucios, ni borrachos y con auriculares

La cosa no acaba aquí y se pone por escrito es que estas cosas pasan. Así, la normativa incluye no sacar “cualquier parte del cuerpo” fuera del autobús cuando esté en marcha, el uso de aparatos de reproducción de imagen y sonido sin el uso de auriculares (básicamente porque uno no está en su casa y el cúmulo de ruidos lo pagan el resto). A los conductores, ojo, también se les exige que presenten un “estado de aseo y decoro acorde con el servicio público que prestan”, y que conduzcan “con suavidad” (esto ya llama más la atención). Y que por favor, cuando el bus vaya repleto no permitan subir a más gente.