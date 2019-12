Sancionan al Guardia Civil tratado de héroe en Melilla: se inventó salvar a varios inmigrantes en 2017

La información abierta con el fin de otorgarle la distinción reveló una sorpresa, pues aparecieron testigos cuyos testimonios desvirtuaron la versión del guardia. Las pesquisas concluyeron que éste no rescató a ninguna persona de la cueva, "es más, no llegó a entrar en la misma, limitándose a actuar hasta donde le exige su condición de Guardia Civil, sin haber puesto en riesgo su vida, ni salvar a terceros".

Informó falsamente a sus superiores

Tras ser sancionado por el Tribunal Militar el agente acudió al Supremo alegando que el procedimiento había vulnerado su presunción de inocencia , si bien el alto tribunal afirma que no alberga duda sobre la certeza de los hechos que se le imputan. "Esto es, haber emitido informe a sus superiores acerca de su participación en un rescate de menores inmigrantes en una cueva, con un incendio en su interior, que no se ajusta a la realidad de lo acontecido", confirma el Supremo.

Voto particular

La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado Jacobo Barja de Quiroga, que considera que debió estimarse el recurso del guardia civil por una cuestión formal.

"En definitiva, en el hecho probado no aparece en parte alguna que es lo que el recurrente dijo para poder contrastarlo con lo que se dice que ocurrió en realidad -afirma el discrepante-. Así, de esta manera, no hay base alguna para poder decidir si ha concurrido algún informe o parte del servicio en el que el sancionado no se haya ajustado a la realidad o la haya desvirtuado".