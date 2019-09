La sanidad pública navarra logra el primer embarazo libre de enfermedades genéticas

El Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) ha confirmado el primer embarazo con el diagnóstico genético preimplantacional en el Servicio Navarro de Salud (SNS). Esta técnica evita la transmisión de enfermedades genéticas de los padres a los recién nacidos . Los embriones fecundados in vitro se les analiza genéticamente y solo se transfieren a al útero maternos los sanos, explican los médicos. Es "un avance en la sanidad pública", dado que se trata de "un servicio que históricamente ha estado concertado con clínicas privadas", han explicado desde el Gobierno navarro.

Según ha explicado el doctor Jesús Zabaleta, responsable de la Unidad de Reproducción Asistida del SNS, "la probabilidad de que las personas portadoras de una condición genética tengan un hijo o hija con una enfermedad, sin dicha técnica, suele ser del 25 al 50%. Tras el procedimiento, las probabilidades de que el bebé nazca libre de las enfermedades hereditarias no es del 100%, pero se reducen de forma muy importante a valores residuales", ha remarcado.

Requisitos para participar en el programa

El Servicio Navarro de Salud atenderá en la Unidad de Reproducción Asistida de entre 15 a 20 parejas cada año. Las parejas han de cumplir una serie de requisitos como "ser padres o madres portadores de una condición genética, que saben que tienen riesgo en la descendencia, y que son la causa de enfermedades graves, precoces y que no tienen tratamiento". También se tiene en cuenta la edad de los padres, la madre no puede tener más de 40 años y el padre no puede superar los 55 años.