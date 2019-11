Condenan a la sanidad andaluza por recetar relajante muscular a una paciente que murió de cáncer

Según la sentencia en seis meses la mujer acude a los médicos del SAS siete veces. En todo ese tiempo el dolor no deja de crecer pero nadie le pide una prueba diagnóstica más allá de la radiografía inicial.

El médico privado le diagnostica "posible metástasis"

El cáncer reaparece

El Defensor del Paciente destaca en un comunicado que el especialista “despachó a la paciente con un juicio clínico que no deja de ser una barbaridad”. Aunque hubiera sido un tornillo y no el cáncer como después se corroboró, deberían haber practicado pruebas con carácter de urgencia, siendo esto “otro claro ejemplo de la dejadez de la administración en atender a la paciente”.

La sentencia admite que “se produjo un retraso injustificado en el diagnóstico de la enfermedad. La actuación de la sanidad pública contrasta con la de un médico de atención primaria al que acudió la paciente por vía privada, quien ordenó la práctica de otra radiografía y, después, de una RMN (resonancia magnética nuclear), prueba idónea para la detección de las tumoraciones y que permitió el diagnóstico. Se entiende que no se ordenara la resonancia en la primera visita, pero no se entiende que no se prescribiera cuando, seis meses después, la paciente continuaba con dolores intensos cuya etiología era desconocida”.