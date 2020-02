Sanidad pide evitar actos racistas con el coronavirus: "No cualquier persona de origen asiático es un sospechoso"

Además de lanzar un mensaje de calma y de afirmar que el primer infectado por coronavirus en nuestro país evoluciona favorablemente, Fernando Simón ha querido alertar de las actitudes discriminatorias que se están cometiendo en muchos lugares del mundo ante la alerta de contagio. Así, ha querido dejar claro que "no cualquier persona de origen asiático es un sospechoso" y que no se caiga en estas actitudes por el alarmismo, asegurando que "no todos los expuestos se infectan".