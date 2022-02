Santiago Segura pierde el conocimiento en el rodaje de su última película: "Me desperté en un charco de sangre"

El actor Santiago Segura ha sufrido un accidente durante el rodaje de su última película, 'Padre no hay más que uno 3'. El director de cine ha compartido con todos sus seguidores su episodio especialmente complicado en el que llegó a perder el conocimiento.

"Me gusta compartir cosas simpáticas y divertidas con mis seguidores en las redes, por eso no sabía si contaros esto… pero realmente la vida no es siempre maravillosa, y de color…", comienza escribiendo Segura en su Instagram.