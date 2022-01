La muerte de Sara Gómez , una agente inmobiliaria de 39 años y madre de dos hijos, tras someterse a una lipoescultura en Cartagena vuelve a sacar a la luz los peligros de este tipo de intervenciones que parecen menores, pero que encierran graves riesgos para la salud . El diario El País ha reconstruido en base a testimonios familiares cómo fueron las últimas horas de Sara y cómo fue consciente ya en hospital de que todo iría a peor : "Hermana, me voy a morir, de esta no salgo", llegó a susurrarle a Nora.

Por eso Sara contactó con él para someterse a una intervención de lipoescultura que en la mayoría de los casos no dura más de tres horas . La operación tuvo lugar el jueves 2 de diciembre en el Centro Virgen de la Caridad de Cartagena a pesar de haberlo contratado en la Clínica Galena de Murcia.

Los especialistas citados por El País aseguran que, como toda intervención, la lipoescultura entraña riesgos y que por eso es importante escoger a cirujanos especializados en cirugía plástica , algo que no tenía Javier A. M. Estos médicos describen la intervención a la que se sometió Sara con una mecánica muy concreta, "consiste en introducir a través de unas incisiones de medio centímetro unas cánulas, una especie de lápices muy largos, que en un extremo tienen unos agujeros y por el otro van conectados por una goma que aspira, y que se utiliza para extraer grasa", por ello, añaden, "la cánula tiene que trabajar entre la piel y el músculo, donde se encuentra la grasa. En el caso de Cartagena, seguramente se introdujo en la cavidad abdominal , en esos casos en lugar de grasa por la cánula salen sangre y otros fluidos".

Desde su ingreso, Sara fue consciente de la gravedad de su estado y de que este podría ser ya irreversible. Por eso le susurró al oído a su hermana Nora lo que ya presentía: "Hermana, me han perforado todos los órganos y de esta no salgo, me voy a morir".