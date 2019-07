Sara Sálamo muestra la realidad postparto: "Parece que estoy de seis meses"

Algo que la actriz también ha querido hacer tras el parto. Dos días después de que naciera el pequeño subía a Instagram la primera imagen del recién nacido. Tras esto, llegó el turno del parto: “Con parto soñado no me refiero a que fuera algo fácil, porque la verdad es que fue un parto muy duro y muy largo. Hubo muchas complicaciones que no había previsto, pero aun así ha sido el parto de mis sueños”, contaba a través de stories.