Segundo caso en Israel de un niño nacido muerto contagiado de coronavirus

Médicos israelíes han informado de la muerte de un bebé que se produjo en el útero de su madre, una paciente que se había infectado de covid19. Tras comprobar que el feto había muerto en el útero, los médicos comprobaron que el bebé también había contraído la enfermedad. Se trata del segundo caso registrado en el país, según informa The Times of Israel.



La mujer, que se había infectado por coronavirus, estaba en su semana 36 de embarazo cuando fue ingresada en el Centro Médico Meir en Kfar Saba, en Israel, después de caer enferma el pasado sábado. Tras el ingreso los médicos comprobaron que el feto había muerto en el útero y las pruebas que le realizaron, tras el nacimiento, revelaron que el bebé fallecido también había contraído la enfermedad. Pero los médicos no pueden afirmar que la muerte del niño haya sido provocada por el covid19.