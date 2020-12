El Senado aprueba la 'Ley Celaá'

Aval a la reforma educativa

Crísticas al PSOE

Veto al texto

De forma similar se han expresado el resto de formaciones que han presentado veto al texto. El representante del PP, Pablo Ruz, se ha dirigido a quienes han apoyado el texto para criticar su "sumisión a un Gobierno" que, a su juicio, "es inmoral" y "no es el que necesita España". A los socialistas, por su parte, los ha acusado de "despreciar a las Cortes Generales en la labor de esta Cámara" al no "contemplar ninguna de las 640 enmiendas" presentadas en el Senado.

Por parte, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Lorena Roldán , ha acusado al PSOE de pasar de "dinamitar el Pacto de Estado" por la Educación al traer "esta ley que amenaza los derechos de las familias y los de los alumnos". En su intervención ha acusado al PSOE de mentir sobre la inmersión lingüística que, a su juicio, no garantiza el aprendizaje del castellano en Cataluña, además de "no tener apoyo" que los socialistas dicen y de ser, en su opinión, un "modelo del siglo pasado". "Están blindando el abuso del separatismo", ha declarado.

Una norma mejor que la 'Ley Wert'

"Ustedes no aman a España como es, sino como les gustaría que fuera. Es plural y diverso, tiene diferentes formas de expresión cultural, diferentes formas de expresión lingüística, diferentes gastronomías, paisajes y política. Esto es España y no lo que ustedes quieren que sea", ha apuntado el senador.

Aún así, ha defendido que la 'Ley Celaá' recoge parte de sus reivindicaciones y es "un avance" frente a la LOMCE . En este sentido, ha señalado que incluye "la libertad de enseñanza y elección" de las familias, "no arrincona" a educación la especial, "prioriza la cohesión de la comunidad educativa" y "no excluye al castellano".

La representante de ERC, Adelina Escandell , por su parte, ha criticado que la derecha "confunda la libertad con sus privilegios" y que no reclame esta libertad "para todos", sino sólo "para los que son y piensan" como ellos. La independentista ha indicado que, también, se oponen "sistemáticamente al diálogo, a no ser que ganen sus posturas". Para Escandell "no es la ley" que ellos "hubieran deseado" pero "sitúa la Educación en el siglo XXI".

"No blinda el catalán como vehicular"

Pero la Ley también ha tenido críticas por parte Junts per Catalunya. Su portavoz en el debate, Assumpció Castellví, ha advertido que la norma "no blinda el catalán como lengua vehicular" y "deja a la interpretación" esta materia al no especificar la administración competente en la misma. "No queremos dejar a la interpretación, porque siempre se interpreta en contra de nuestra lengua, la catalana", ha declarado la senadora.