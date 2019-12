El reencuentro de Alex con el héroe senegalés que le salvó la vida: "Solo quiero que le den los papeles"

Gorgui, el inmigrante que salvó la vida de Alex, un hombre de 39 años con movilidad reducida, del fuego y huyó del lugar tras el valiente gesto por no tener los papeles legales, espera ahora la posible legalización de su situación en España.

Alex relataba cómo Gorgui salvó su vida en el esperado reencuentro, “mientras me abrasaba y me quemaba intentaba abrir la persiana dando golpes con la cabeza”. Gorgui que subió hasta el piso donde vivía Alex trepando por la fachada, arrancó la persiana para cogerlo en brazos cuando él no paraba de vomitar por el humo que producían las llamas y salvó su vida.