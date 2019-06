La emoción invade Sevilla por la boda entre Sergio Ramos y Pilar Rubio

La ciudad de Sevilla recupera hoy la normalidad tras la multitudinaria boda de ayer entre el futbolista Sergio Ramos y la presentadora Pilar Rubio. Si hay una palabra resumen para estos recién casados es emoción. Sergio Ramos lo describía así: "Es un sentimiento único ver a la mujer que amas entrar espléndida como iba y como va de la mano de tus hijos. Yo creo que no tiene precio y no tiene significado, es muy gratificante. El amor es el motor que mueve el mundo y nosotros tenemos una familia maravillosa que conjuga todas esas cosas". Más allá de este amor, hoy también se sigue hablando de los 'looks' de la boda y como siempre se hacen listas de los mejores y peores vestidos pero al final todo es cuestión de gustos.