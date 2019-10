Sergio, el padre del niño de 7 años asesinado por su madre: "Se agarraba a la pierna porque no quería irse con ella"

El padre ha explicado que su mujer puso varias denuncias falsas contra él y que tenía miedo.Nadie escuchó tampoco a su hijo que el 25 de agosto se tuvo que ir con ella llorando y los agentes me decían que se tenía que ir con ella.y decía que allí no iría mamá. Al final se tuvo que ir con ella a la 1:30 de la madrugada.", ha relatado el padre roto de dolor. Hasta los tíos maternos, en este caso, preferían que la madre no estuviera con el niño a solas , pero no sucedió así con el padre de la parricida. "Él decía que ella estaba perfectamente y yo le dije que si le pasaba algo al niño, él sería responsable. Todo lo que se ha vivido aquí no tiene nombre., ha confesado entre lágrimas.