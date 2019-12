Un sexagenario ha sido absuelto después de que le pillasen con 11 gramos de cocaína para consumir con cuatro amigos en El Rocío

El hombre de 64 años que fue detenido el pasado 20 de marzo de 2014 por posesión de drogas , más concretamente con 11 gramos de cocaína, h a sido absuelto por la Audiencia de Sevilla. Al no haber quedado demostrado que su objetivo fuese traficar. Alegó que la sustancia estupefaciente era para consumo propio, junto con otros cuatro amigos en la fiesta de la aldea del Rocío en la localidad onubense de Almonte , según ha informado digitalSevilla.

El juez ha explicado que entiende que la droga no estaba destinada al tráfico por lo que su cantidad no se considera excesiva. Por este motivo desestima la petición de la Fiscalía, cuatro años de cárcel por un delito contra la salud pública. Asimismo, el Tribunal Supremo mantiene como jurisprudencia que el consumo compartido es impune si se trata de uso habitual, se comparte en un lugar privado y cerrado y si las cantidades no sobrepasan la necesaria para el uso inmediato.