El sexo ocasional, la actividad de' cruceros ' están provocando un impacto ambiental en la reserva costera en la playa de Maspalomas, en Gran Canaria , según un estudio publicado por el Journal of Environmental Management.

La sobreexplotación turística recibe las principales acusaciones de asfixiar las ciudades históricas y de convertir en basureros lugares de interés mundial de todo el mundo. Ahora, este estudio culpa por primera vez a las relaciones sexuales casuales de turistas, como responsable de la destrucción gradual de la reserva natural de las dunas de Maspalomas, una playa y reserva natural en Europa en la isla de Gran Canaria.



El sexo casual de los turistas que llegan en cruceros y el "pisoteo" de estos impacta "directamente" no sólo en las nebkhas, sino también en ocho especies de plantas nativas, tres de las cuales son endémicas, advierte el estudio.



Gran Canaria es un destino turístico con hasta 14 millones de visitantes al año con turistas de EEUU., Reino Unido y Alemania entre los principales mercados, según confirman los autores que subrayan que "no hay intención de criticar a algunos de la comunidad LGBTI ”, porque que no solo los visitantes LGBTQ tienen sexo en las dunas y señalan que “el cruising se practica abiertamente ” en Maspalomas.