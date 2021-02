Shakira comparte su nuevo look al teñirse ella misma: "La idea era que me quedara más rosa"

La imagen con la que siempre se ha vinculado a Shakira ha sido con su larga melena rubia. Es verdad que en sus inicios la cantante tenía el pelo negro y probó diferentes cambios de 'looks' como las trenzas, el pelo rojizo con mechas moradas, sus rizos rubios o su larga melena decolorada. Sin embargo, en los últimos meses la cantante colombiana decidió oscurecer su melena y cambiarse al castaño .

No obstante, Shakira seguía manteniendo la esencia de su sello de identidad: la larga melena con tonos rubios. Ahora, la colombiana ha querido dar un nuevo cambio a su melena y teñirse ella misma en su casa. Para ello, Shakira ha decidido cambiar por completo de tono de pelo y probar con el pelo rojo.

En esta imagen la cantante aparecía con su pelo largo liso de color rojo. Sin embargo, ella misma desvelaba que este no era el tono que en un principio quería para su cabello. En una historia en su perfil de Instagram, la intérprete de 'Loba' comentaba que la idea de este nuevo cambio era que "me quedara más rosa pero como se me acabó el rosa".