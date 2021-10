Shannen Doherty comparte sus imágenes más duras para concienciar sobre el cáncer

La actriz visibiliza los momentos más delicados de su enfermedad para concienciar

Shannen Doherty fue una de las actrices más populares de los años 90 gracias a la serie 'Beverly Hills 90210', también conocida en España como 'Sensación de vivir', pero desde 2015 mantiene una dura lucha contra el cáncer de mama. En 2017 la enfermedad entraba en remisión, pero el año pasado regresaba en un estadio cuatro. La intérprete ha compartido ahora imágenes de lo que denomina "mi propio viaje personal desde mi primer diagnóstico hasta mi segundo", coincidiendo con el mes de concienciación del cáncer de mama.

Doherty pretende normalizar el aspecto de su padecimiento. "¿Es todo bonito? NO pero es verdad y mi esperanza en compartir es que todos seamos más educados, más familiarizados con el aspecto del cáncer", escribe la actriz en su publicación en Instagram. Su manera de visibilizar su propia experiencia publicando documentos gráficos inéditos sobre la dureza de su convalecencia se ha convertido en un auténtico fenómeno en redes sociales.

"Animo a la gente a hacerse mamografías"

Otro de los objetivos de la protagonista de 'Embrujadas' es "animar a la gente a hacerse mamografías, a hacerse chequeos regulares, a superar el miedo y enfrentar lo que sea que tengas delante". La intérprete también asegura que el humor ha sido una de sus mejores terapias: "Me animé poniéndome pijamas divertidos que mi amiga Kristy me dio. ¿Realmente me animaron? ¡Sí!! Lol. Me veía ridícula y en esa ridiculez, era capaz de que pudiera reírme de mí misma. Encontrar el humor me ayudó a superar lo que parecía imposible".

En una de las imágenes publicadas, Doherty aparece posando frente al objetivo sin pelo y con una hemorragia en la nariz: "En 2015 me diagnosticaron cáncer de mama. Me sometí a una mastectomía e hice quimioterapia y radiación. Tuve muchas hemorragias nasales por la quimioterapia. No estoy seguro si alguna de vosotras experimentó esto. Yo también estaba más que cansada".

Tras este impactante post, una segunda publicación muestra a la artista enfrentándose a otro de los momentos más duros para ella: perder su querida melena: "Cuando comencé la quimioterapia, probé un gorro frío con la esperanza de salvar mi cabello. Si bien funciona para muchos y es asombroso, no funcionó para mí. Mi cabello se caía a mechones cuando lo lavé, tenía zonas calvas y cada vez era más difícil cubrirlas. Finalmente tomé la decisión de afeitarme lo que quedaba de mi cabello. Fue una batalla en sí misma. Amaba mi cabello. Me había definido hasta cierto punto y me había proporcionado una especie de manta de seguridad. Comparto con vosotros el día en que se tomó la decisión de afeitarme la cabeza".

Tras hacer públicas las imágenes, muchas seguidoras con su misma enfermedad se sintieron identificadas y arropadas. Además, Doherty también recibió una infinidad de mensajes de amor y apoyo de otros fans.