La actriz estadounidense Sharon Stone ha asegurado que no volverá a pisar un plató de rodaje hasta que todos los profesionales del sector estén vacunados . La demanda de la protagonistas de 'Instinto básico' ha enfurecido a los productores cinematográficos que rechazan la obligación de la inmunización al entender que va a perjudicar al trabajo de las nuevas producciones.

Sharon Stone acaba de ser contratada por rodar una nueva película en Atlanta pero se resiste a arrancar el rodaje si no tienes las garantías suficientes de que todos los trabajadores están vacunados, algo que la poderosa patronal de los prouctores cinematográficos se niega a realizar .

En su vídeo de denuncia, Stone se pregunta, "¿Me están amenazando con hacerme perder el trabajo? Sí, lo hacen. ¿Perderé mi trabajo si no se vacuna a todo el mundo en la serie? Sí, podría hacerlo. ¿Intentaré por todos nosotros que todos los sets a los que vayamos tengan al equipo vacunado? Sí, lo haré. ¿Por qué? Porque es ridículo que tengamos que ir a trabajar donde no es seguro hacerlo".