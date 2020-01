El sicario arrepentido 'dispara contra todos' en el juicio de Polop aunque se ve con una diana en la espalda

Sin embargo, no se ha referido a la conversación que presuntamente escuchó en un pasillo del club Mesalina sobre el asesinato de Ponsoda y que figura en el sumario. Sí ha confirmado que un amigo le comentó que "el trabajo lo habían realizado Radim Rakowski y Robert Franek, pero que no les habían pagado", en referencia a los dos acusados de ser los autores materiales del crimen. Ponsoda falleció en el hospital días después de ser tiroteado, el 19 de octubre de 2007, a las puertas de su vivienda en la pedanía de Xirles.

"Trabaja en cuestiones de extorsión y seguridad"

El testigo, que ha reconocido que trabajaba sin horario fijo en el club Mesalina en cuestiones relacionadas con "extorsión y seguridad", ha descrito minuciosamente en su declaración en la Audiencia Provincial, protegido por un biombo , que una noche de septiembre de 2007, sobre las tres de la madrugada, los presuntos instigadores del asesinato de Ponsoda le dijeron que tenían un trabajo para él, a lo respondió que no estaba "interesado" y ha negado, a preguntas de las defensas, que no aceptara el encargo "por un desacuerdo en el precio".

A preguntas del Ministerio Fiscal, el testigo ha asegurado que, ante su negativa, los presuntos inductores le preguntaron si conocía a alguien que pudiera cometer el asesinato, a lo que ha respondido que les dio "los nombres de Radim Rakowski y Robert Franek", a lo que ha añadido, que no quiso "saber nada más". y ha concluido que "pese a que había rumores de que lo habían hecho ellos, no puedo confirmarlo".

Benidorm "es un inframundo"

Las hijas del asesinado acusan a Cano de acosar a su padre

Cano también ha sido señalado por las hijas de Alejandro Ponsoda, el alcalde de Polop asesinado en 2007 a las puertas de su casa, han asegurado este jueves en la Audiencia Provincial que el sustituto de su padre en el consistorio y acusado de instigar el crimen, Juan Cano, acosaba psicológicamnete a su padre. De hecho, una de ellas ha afirmado que sometió a su progenitor a una continua "presión psicológica" en las Juntas de Gobierno del Ayuntamiento, en las que le insultó y le vejó con frases como "come mierda", "no vales para nada", "solo vales para ir a misa", "no te quieren ni tus hijas" o "no te quiere ni el pueblo".