Las siete ciudades gallegas mantienen el ocio nocturno cerrado y certificado covid para hostelería interior

Las siete grandes ciudades gallegas se mantienen esta semana en nivel alto , por lo que sus locales de ocio nocturno continuarán cerrados al entrar en vigor las restricciones acordadas por el comité clínico de la Xunta este pasado martes y que se extenderán --si no se producen cambios relevantes en la situación epidemiológica del coronavirus -- hasta el 21 de agosto.

Además, debido al nivel alto, los locales hosteleros de las urbes deberán exigir certificado covid para el interior, al 50% de su capacidad --en el exterior, también al 50%, no será necesario documento acreditativo--.

A estas medidas se suma la prohibición de reuniones de no convivientes entre las 01,00 horas y las 06,00 horas de la madrugada , así como la limitación , en toda la comunidad autónoma, del número de personas que se pueden reunir en espacios públicos o privados --seis, en interiores; y diez, en exteriores--, durante el resto del día.

Además de las siete ciudades gallegas, en el nivel alto se encuentran otras 58 localidades . En la provincia de A Coruña, Boiro, A Pobra do Caramiñal, Ames, Arteixo, Cambre, Cariño, Culleredo, Ortigueira, A Laracha, Betanzos, Sada, Padrón, Teo, Cee, Pontedeume, Melide, Carballo, Fisterra, Oleiros y Ribeira.

En Pontevedra, Cambados, Bueu, A Guarda, Meis, Moaña, Mos, Ponte Caldelas, O Porriño, Redondela, Soutomaior, A Illa, Vilagarcía, Vilanova, Marín, Poio, Gondomar, Nigrán, Barro, Portas, O Rosal, Valga, Vilaboa, Salvaterra do Miño y Tui.

Estas localidades, también con ocio nocturno cerrado, exigirán certificados covid para acceder al interior de locales de hostelería, cuyo aforo estará limitado al 30% y al 50% en exteriores --de acceso libre--. Las reuniones estarán prohibidas entre no convivientes entre las 01,00 horas y las 06,00 horas de la madrugada; mientras que durante el resto de día, deberán ser de un máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior.

En concreto, en nivel medio se incluyen 54 municipios. En la provinica de A Coruña, Oroso, Silleda, Vimianzo, Bergondo, A Capela, Carnota, Cedeira, Corcubión, Coristanco, Curtis, Narón, Outes, Rianxo, As Pontes, Arzúa, Boqueixón, Laxe, Miño, Muxía, Oza-Cesuras, Neda, Touro y Tordoia.

En cuanto a la provincia de Pontevedra, aparecen Caldas de Reis, Pontecesures, Arbo, Cangas, A Lama, Ponteareas, As Neves, Ribadumia, Catoira, Cuntis, Mondariz y Salceda de Caselas.

Los vecinos de ayuntamientos de nivel medio dispondrán de locales de hostelería, sin necesidad de certificados covid, al 50% de su capacidad --tanto en interior como en terrazas--. Donde sí necesitarán certificados es para el ocio nocturno, que abre hasta las 03,00 horas. Además, las reuniones de no convivientes entre las 03,00 horas y las 06,00 horas de la madrugada están prohibidas, mientras que durante el resto de horas, deberán ser de un máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior.

El resto de ayuntamientos se mantienen en nivel medio-bajo , donde contarán con la hostelería con un 100% de aforo en terrazas y 50% en interior, sin necesidad de certificados covid; mientras que el ocio nocturno abre hasta las 03,00 horas, con la obligatoriedad de presentar certificados. Las reuniones de no convivientes entre las 03,00 horas y las 06,00 horas de la madrugada están prohibidas, y para el resto de horas, deberán ser de un máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior.

En los casos en los que, por su configuración, no pueda garantizarse la distancia interpersonal --que no aplica para convivientes--, el aforo disponible para las atracciones de feria será del 50%, también para los hinchables. Las piscinas de bolas no están permitidas.