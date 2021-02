Silvia, víctima de violencia de género, pide un perro de protección que pueda acompañarla a todas partes: "Solo pido vivir"

Silvia se ha quedado sin tiempo. Su expareja sale mañana de prisión y ella teme morir porque, tras 20 años de palizas y 10 en la cárcel por maltrato y amenazas constantes, le aterroriza que vuelva a hacerle daño a ella o a sus hijos. Llevar un perro de protección es lo único que le aleja del fantasma de su maltratador. Por eso, tras morir su antigua perra, ahora adiestra a Can. El animal no es considerado por la ley como perro de asistencia, por lo que no puede llevarle como si fuera un perro guía.