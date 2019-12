El síndrome AVIR que podría explicar el trágico suceso de Mijas: cuando la sangre puede más que el agua

El síndrome AVIR involucra lo siguiente: un hombre, padre, pareja o pariente; un peligro de agua desconocido; un "rescatador" que es un turista; el alcohol no suele estar involucrado; y la víctima principal generalmente sobrevive. No ocurrió de este modo en Mijas. Pero esta realidad ocurre no solo en España. "Los rescatadores intentan reptar". 44 personas han muerto en España este año en piscinas. No es una broma.