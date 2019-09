Sinéad Burke: una influencer de mucha altura

Solo mide un metro y cinco centímetros, pero Sinéad Burke ha conseguido llegar a lo más alto. Harta de que la sociedad no estuviese hecha para personas como ella, que padecen acondroplasia, la forma más común de enanismo, se rebeló contra la industria de la moda. La activista no entendía por qué no hacían ropa elegante, cómoda y funcional para personas de su estatura, y exigió que las marcas de ropa considerasen todos los tipos de cuerpos que no habían tenido en cuenta durante años.