15 síntomas para identificar una conducta narcisista

Identificar una conducta narcisista es menos complicado de lo que parece. Normalmente es tan simple como la prueba del pato. Es decir, si parece un pato, se mueve como un pato y grazna como un pato, probablemente sea un pato. No hay datos objetivos y exactos para diagnosticar esta personalidad, pero sí hay unos síntomas y comportamientos que identifican claramente a un narcisista . Y no es necesario tenerlos todos para serlo. Según el 'Manual de diagnóstico y estadística' , una persona solo necesita exhibir el 55% de las siguientes características para ser considerada narcisista:

1. Complejo de superioridad

2. Exagerada necesidad de atención

Otro rasgo eminentemente narcisista es la constante necesidad de atención. La validación de un narcisista solo cuenta si proviene de otros, pero incluso entonces no es suficiente. No importa cuánto le digas al narcisista que le quieres y le admiras, que nunca estará satisfecho, puesto que en el fondo no cree que nadie pueda amarle. A pesar de todo, los narcisistas son en realidad muy inseguros y temen no estar a la altura.