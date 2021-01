¿Cómo actuar?

Si te ha llegado este SMS pero no has llegado a descargar la app , haz lo siguiente:

Consejos de ciberseguridad de la OCU

Si recibes mensajes de destinatarios que no conozcas, no esperes o directamente te parezcan sospechosos, extrema las precauciones: no hagas clic en los enlaces, no descargues apps.