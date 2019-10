Un niño de 4 años sobrevive a una caída de 30 metros tras caer por el balcón desde un décimo piso

El niño, cuya identidad no ha trascendido al igual que la de sus padres, fue trasladado al hospital de urgencia pero su estado no presentaba gravedad. “He recibido un informe del hospital que dice que no tiene huesos rotos. El médico verificará si hay lesiones internas que podrían no haber aparecido aún, pero no creen que haya lesiones graves”, señala Pongchakree Reechakarunpong, coronel de la Policía en Tailandia.